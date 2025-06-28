Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan tarım arazisinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayramiç'te Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?