Bayrampaşa'da Dehşet: Baba-Oğul Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Dehşet: Baba-Oğul Pompalı Tüfekle Vurdu

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Park nedeniyle yaşanan tartışmada baba ve oğlu, börekçiyi pompalı tüfekle yaraladı. Yakalandılar.

24.09.2024 16:07
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Bayrampaşa'da dehşet anları kamerada: Tartıştıkları börekçiyi pompalı tüfekle vurdular

Tartıştıkları adamı pompalı tüfekle vuran baba ve oğlu kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da baba ve oğlu, park sebebiyle sopayla darp ettikleri börekçiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 07.30'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çiçek ve oğlu Mehmet Çiçek ile börekçi İsmail Çınar arasında park nedeniyle kavga çıktı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtılar

Kavga sırasında Mustafa Çiçek araçtaki sopayı alarak İsmail Çınar ve yanındaki çalışanı darp etti. Mehmet Çiçek ise araçtaki pompalı tüfeği çıkartarak İsmail Çınar'ı vurarak yaraladı. Baba ve oğlu olayın ardından kaçarken, o anlar kameraya yansıdı. Cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan baba ve oğlunu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan İsmail Çınar'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı kameralara yansıdı

Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde baba ve oğlunun önce börekçi ile kavga ettiği daha sonra da Mehmet Çiçek'i pompalı tüfekle vurdukları görülüyor.

Bayrampaşa\'da Dehşet: Baba-Oğul Pompalı Tüfekle Vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Dehşet: Baba-Oğul Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika

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