Bayrampaşa\'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı

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Bayrampaşa'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı. Sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza 23 Aralık Pazartesi akşamı Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Egea marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, hemen sürücünün yanına geldi. Ardından otomobilden inen sürücü, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sürücünün hızla geldiği, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptığı görülüyor. Sürücünün daha sonra uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL