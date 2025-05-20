Bazada Yakalandı: \'Başım Döndü\' Dedi

Bazanın içerisinde saklanırken bulundu, "Başım döndü, burada yatıyordum" dedi

BARTIN - Bartın'da çeşitli suçlardan 20 suç kaydı bulunan ve hapis cezası nedeniyle aranan 34 yaşındaki E.E, polisin yaptığı ev aramasında gizlendiği bazanın içinde bulundu. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahsın bahanesi ise "Başım döndü, yatıyordum" oldu. Bartın'da görevi yaptırmamak İçin direnme, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan suçlardan kaydı bulunan görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi yakalamak için Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. İfadesi bulunması rağmen Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.A., evinde sıkıştırıldı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın içinde gizlenirken bulundu. Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., yakalandığında ise kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" diye kendini savundu.Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.