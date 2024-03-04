BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat\'ta trafik kazası geçirdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güvenli şehir uygulamalarında, 14 bin 851 kişi sorgulandı ve 2 bin 864 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda aranan 12 şüpheli yakalandı ve 3 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.