Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı

Geniş Video İzle

Konya'da 2 çocuk annesi kadın, bebeğini emzirirken eşi tarafından darbedildi. Genç kadın can havliyle kaçtığı kayınvalidesinin evinde eşi tarafından 2 kez sırtından bıçaklandı. Saldırgan koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken genç kadın, "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" dedi.

21.03.2025 11:45  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta yer alan bir dairede 19 Mart Çarşamba günü dehşet yaşandı. İddiaya göre; Abdülsamet Y. (26) 4 aylık bebeğini emziren eşi Zeynep Y'yi (22) darbetti.

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, SERBEST KALDI

Genç kadın kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığındı. Eşinin peşinden giden Abdülsamet Y. burada Zeynep'yi sırtından 2 kez bıçakladıktan sonra kaçtı. Konya Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Zeynep Y. dün taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı

"'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' GİBİ TEHDİTTE BULUNUYORDU"

Dehşeti yaşayan Zeynep Y, "Kızımı emzirirken eşim cinnet getirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum." dedi.

"ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ADIM DUYULSA NE OLUR?"

2 çocuk annesi Zeynep Y, "Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı

"BEBEĞİMİN BİLE AĞLAMASINA SİNİRLENİYORDU"

Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., "Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Beni bıçaklaması yeterli bir neden değil mi? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni bıçakladığı günün gecesinde madde kullandı. Sabah olunca da kendisinde bir hareketlilik oldu. 'Seni öldüreceğim' deyip duruyordu. Oğlumu da dövüyordu. Bebeğimin bile ağlamasına sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede, onların yanımda olmasını istiyorum. Biri 4 aylık emzirmem gerekiyor. Diğeri 3 yaşında bana muhtaç durumda. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYATINDAN DA ENDİŞE DUYUYORUZ"

Zeynep Y'nin avukatı Şükrü İnci ise "Müvekkilim bebeğini emzirdiği sırada eşi sinir krizi geçirerek çocuklarının gözü önünde sırtından 2 kez bıçaklamıştır. Ancak sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Müvekkilim evliliğinin başından bu yana defalarca kez hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüştür. Çocuklar da bu şiddetten mağdur durumdalar. Çocuklar eşinin ailesi tarafından olaydan sonra kaçırılıyor ve şu an çocuklardan haber alamıyoruz. Çocukları teslim ettiklerine dair polislere beyanda bulunuyorlar, ancak öyle bir durum söz konusu değil. Bizim için üzücü olan şey, bu kişinin adli kontrolle serbest bırakılması. Müvekkilimin şu an can güvenliği bulunmamaktadır. Adli kontrol kararına da itirazda bulunduk. Çocukların hayatından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.

Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Çocuk, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gültekin Konukcu:
    Kanuna bak hallet öyle gel diyor yazıklar olsun 135 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    alsana içeri adeletsizlik bakanı nerdesin 101 6 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ölmemişki 16 64 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sırtından bıçaklayipta nasil serbest birakilir aklım almiyor 70 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    muptezeldir baska bi aciklamam yok.. asin nefes ziyanini.. 31 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 Kişisel veriler ele geçirildi iddiası Murat Ongun’a ait olduğu ses kaydı dosyada Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:54:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement