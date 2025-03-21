Bebeğini emziren karısını sırtından bıçakladı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta yer alan bir dairede 19 Mart Çarşamba günü dehşet yaşandı. İddiaya göre; Abdülsamet Y. (26) 4 aylık bebeğini emziren eşi Zeynep Y'yi (22) darbetti.

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI, SERBEST KALDI

Genç kadın kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığındı. Eşinin peşinden giden Abdülsamet Y. burada Zeynep'yi sırtından 2 kez bıçakladıktan sonra kaçtı. Konya Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Zeynep Y. dün taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' GİBİ TEHDİTTE BULUNUYORDU"

Dehşeti yaşayan Zeynep Y, "Kızımı emzirirken eşim cinnet getirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum." dedi.

"ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ADIM DUYULSA NE OLUR?"

2 çocuk annesi Zeynep Y, "Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

"BEBEĞİMİN BİLE AĞLAMASINA SİNİRLENİYORDU"

Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., "Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Beni bıçaklaması yeterli bir neden değil mi? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni bıçakladığı günün gecesinde madde kullandı. Sabah olunca da kendisinde bir hareketlilik oldu. 'Seni öldüreceğim' deyip duruyordu. Oğlumu da dövüyordu. Bebeğimin bile ağlamasına sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede, onların yanımda olmasını istiyorum. Biri 4 aylık emzirmem gerekiyor. Diğeri 3 yaşında bana muhtaç durumda. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYATINDAN DA ENDİŞE DUYUYORUZ"

Zeynep Y'nin avukatı Şükrü İnci ise "Müvekkilim bebeğini emzirdiği sırada eşi sinir krizi geçirerek çocuklarının gözü önünde sırtından 2 kez bıçaklamıştır. Ancak sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Müvekkilim evliliğinin başından bu yana defalarca kez hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüştür. Çocuklar da bu şiddetten mağdur durumdalar. Çocuklar eşinin ailesi tarafından olaydan sonra kaçırılıyor ve şu an çocuklardan haber alamıyoruz. Çocukları teslim ettiklerine dair polislere beyanda bulunuyorlar, ancak öyle bir durum söz konusu değil. Bizim için üzücü olan şey, bu kişinin adli kontrolle serbest bırakılması. Müvekkilimin şu an can güvenliği bulunmamaktadır. Adli kontrol kararına da itirazda bulunduk. Çocukların hayatından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.