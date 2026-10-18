Belçika'daki protestolarda 5 polis yaralandı, Liege'de 45 kişi gözaltına alındı

Belçika'da dün düzenlenen protestolarda 5 polisin yaralandığı Brüksel'de 150 kişi, Liege şehrinde ise 45 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da Fransa ile eş zamanlı olarak düzenlenen protesto gösterilerinin bilançosu açıklandı. Liege polisi, şehirdeki Guillemins Tren Garı önünde dün sabah erken saatlerde 200 ila 250 kişilik bir grubun barışçıl şekilde toplandığını, daha sonra toplanan kalabalığın kortej halinde Place Saint-Lambert meydanına ilerlediğini bildirdi. Açıklamaya göre, burada yapılan oturma eylemi nedeniyle ilk olarak otobüs trafiği durdu. Öğle saatlerinde grup Cadran bölgesine yöneldi ve bazı yolların, özellikle Brüksel yönünde otoyol erişimini engellemeye başladı. Grup daha sonra barikatlarla otoyol girişini kapattı. Öğleden sonra ise tansiyon giderek yükseldi. Place Saint-Lambert'te kalanlardan yaklaşık 30 kişilik bir grup polis tarafından çevrildi. Akşam saatlerinde ise havai fişek atışları yapan yaklaşık 50 kişilik bir grup, vilayet binasına doğru ateş açtı. Bunun üzerine polis harekete geçerek kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Liege polisi olaylarda, 40 idari, 5 adli olmak üzere 45 gözaltı yapıldığını, bunların 12'sinin reşit olmayan kişiler olduğunu açıkladı. Ayrıca kentte çöp konteynerlerinin ateşe verilmesi gibi nedenlerle kamu mallarında hasarlar rapor edildiği aktardı.

Brüksel'de eğitim kesintilerine karşı protesto çatışmalara dönüştü

Başkent Brüksel'de ise merkez tren garı önünde düzenlenen gösterinin ardından başlayan çatışmalarda protestoculardan bir kısmı polise taş ve farklı nesneler atmaya başladı. Brüksel polisine göre, Midi Tren Garı ve Anderlecht semtinde yoğunlaşan taşkınlıklar üzerine harekete geçen emniyet güçleri protestoculara müdahale etti. Müdahale sırasında TOMA araçlarından tazyikli su sıkan polis ekipleri çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Olaylar sırasında Brüksel'de toplam 150 kişi gözaltına alındı. Bunların 118'i idari, 32'si adli gözaltı olarak kayda geçti.

Polis, adli gözaltılar arasında 15 kişinin reşit olmadığını ifade etti. Polise taş atma, kamu düzenine karşı gelme ve kundaklama suçlamalarıyla gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın sürüdüğü açıklandı. Polis, kimlik tespitlerinin devam ettiğini ve gözaltı sayılarının artabileceğini belirtti. Çatışmalarda 5 polis memurunun hafif yaralandığı açıklandı.

Belçika'da okullar iki hafta tatile girdi

Belçika'da ilk ve orta dereceli okullarda iki haftalık tatil dönemine girildi. Ara tatil günlerinde okul önlerinde barikat eylemi olması beklenmiyor, ancak tatil nedeniyle daha fazla öğrencinin devamsızlık kaygısı olmadan eylemler yapabileceği ihtimali nedeniyle polis teyakkuz halini sürdürüyor.