Belediye Başkanı ve Şoförünü Öldüren Zanlıdan Dikkat Çeken Paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Belediye Başkanı ve Şoförünü Öldüren Zanlıdan Dikkat Çeken Paylaşım

Geniş Video İzle

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünü öldüren zanlının 4 gün önce sosyal medya hesabından, 'Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun' şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. Zanlının, belediye başkanının kuzeni olduğu ve kendisini belediyede işe almasını istediği, isteğinin gerçekleşmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Şen ve şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

04.11.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Ballışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

MAKAM ARACINA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, makamından ayrıldıktan sonra sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla TOKİ bölgesine gitti. Bu sırada Başkan Şen'in amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş., bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürerken, şüpheli E.Ş. ise belediye binası önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

KATİL ZANLISI KUZENİ ÇIKTI

E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"

Öte yandan katil zanlısı E.Ş.'nin olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
Belediye Başkanı ve Şoförünü Öldüren Zanlıdan Dikkat Çeken Paylaşım

Sosyal Medya, Hilmi Şen, Kırıkkale, Balışeyh, 3-sayfa, Güncel, Medya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkanı ve Şoförünü Öldüren Zanlıdan Dikkat Çeken Paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 Esenyurt Belediye Binasında CHP’li Vekile Polis Engeli Esenyurt Belediye Binasında CHP'li Vekile Polis Engeli
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:19 Ambulansa Saldırı Anları Kamerada Ambulansa Saldırı Anları Kamerada
08:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 18:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı ve Şoförünü Öldüren Zanlıdan Dikkat Çeken Paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.