Belediye Kütahyaspor-Bursaspor Maçında Yangın Paniği

TFF 3. Lig'in 23. haftası Belediye Kütahyaspor- Bursaspor mücadelesinde tribünde yangın paniği yaşandı.

Belediye Kütahyaspor - Bursaspor mücadelesinin 87. dakikasında Dumlupınar Stadyumu'nun orta tribünlerinden dumanlar yükselmeye başladı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdururken, itfaiye ekipleri müdahale için dumanların yükseldiği yere gitti. Neden çıktığı belli olmayan yangına kısa sürede müdahale edildi. Karşılaşmanın hakemi oyunu 4 dakika sonra tekrar başlattı. - BURSA