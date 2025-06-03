Benzin Pompasını Unuttu, Hortum Koptu

Benzin pompasını aracının üzerinde unuttu, yakıt hortumu koptu

EDİRNE - Edirne'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra benzin pompasını aracının üzerinde unutarak, yakıt pompasının kopmasına neden oldu.

Edirne'de bir sürücü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti.

Çevredeki bir vatandaş ise yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.