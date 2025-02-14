Berber Ziyaretinde Silahlı Saldırı

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Berbere geldi canından oldu

ADANA - Adana'da berber olan arkadaşını işyerinde ziyarete gelen kişi tabancayla karnından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Nursoy (24), ismi öğrenilemeyen berber arkadaşının işyerine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında Nursoy, kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda açılan ateş sonucu Onur Nursoy, karnından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Onur Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin incelemesinin ardından Onur Nursoy'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.