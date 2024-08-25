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Bergama'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.23 sıralarında Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait; 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.