Berlin'de Patlayıcı Çanta Bırakıldı

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Almanya'da polis, başkent Berlin'deki tren istasyonuna patlayıcı dolu çanta bırakan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Neukoelln tren istasyonuna patlayıcı dolu çanta bırakıldı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çantayı bırakan şahsın polis tarafından durdurulmaya çalışılırken kaçtığı kaydedildi. Polis, ülke genelinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsı arıyor. Tren istasyonundan uzman ekipler tarafından alınan çanta, yakınlardaki park alanına getirilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirirken, patlayıcının türüne ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. - BERLİN