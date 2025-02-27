Beşiktaş'ta 2 Ahşap Bina Yangını - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 2 Ahşap Bina Yangını

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Beşiktaş'ta müstakil 3 katlı 2 ahşap bina yandı. Yangında kısmi çökme yaşandı, can kaybı yok.

27.02.2025 07:53
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Beşiktaş'ta 3 katlı 2 ahşap bina alev alev yandı

Yangında binada yaşanan kısmı çökme anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yan yana bulunan 3 katlı 2 ahşap binada yangın çıktı. Metruk olduğu belirlenen binaların birinde kısmi çökme meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Sarmacı Sokak'ta meydana geldi. Yan yana bulunan 3 katlı 2 ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevli bir şekilde yanan binalardan birinde kısmi şekilde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede şerit çekerek ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak güvenlik önlemleri aldı. Metruk olduğu öğrenilen binalarda maddi hasar meydana geldi ve binalar kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Balkona çıktığı esnada yangın çıktığını fark eden ve ihbarda bulunan mahalle sakinlerinden oyuncu Metin Keçeci, "Balkona çıktım. Hemen benim alt sokakta iki tane yan yana tarihi evler var. Biliyorum burayı çünkü belli saatlerde gece kedimi dışarıya çıkartıyorum. Bir baktım balkondan yangın, hemen polisi aradım, adresi verdim. Tabi ben de biraz panik yaptım. İnsan heyecanlanıyor. Allah korusun olumsuz bir şey olmasın. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Dar sokaklara itfaiye aracının geçebileceği şekilde alan bırakılması lazım, çok zorlandı arkadaşlar gelirken. Kimseye bir şey olmadı en güzel yanı o, inşallah bir daha yaşanmaz böyle şeyler." dedi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş\'ta 2 Ahşap Bina Yangını
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 2 Ahşap Bina Yangını - Son Dakika

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