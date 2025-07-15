Besni\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Sarhan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Bozbayır, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırarak mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozbayır, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozbayı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Bozbayır kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADIYAMAN