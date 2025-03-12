Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Besni\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

12.03.2025 15:37
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 MA 2499 plakalı otomobil ile Mustafa K. idaresindeki 02 AER 599 plakalı otomobil, Otogar mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Selim Kadi El Z. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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