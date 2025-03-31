Besni'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Besni'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Besni\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

31.03.2025 13:53
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.Y. yönetimindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araç Besni ilçesi Dörtyol Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan N.E., A.Y., H.U. ve M.M.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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