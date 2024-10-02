Beykoz\'da Çekici Yandı

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Beykoz'da bir çekici otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasarlı araç yüklü 34 DND 380 plakalı çekicinin seyir halindeyken motor kısmından birden alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek duruma itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Olayda yaralanan olmadığı ve yangının çekicinin üzerindeki araca sirayet etmediği öğrenildi.

Olay nedeniyle polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alarak TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yanan aracın başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL