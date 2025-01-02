Beykoz'da Tehlikeli Sürüşe 2 Gözaltı

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Beykoz'da trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı

İSTANBUL - Beykoz'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve seyir halindeyken çarpışan 2 sürücü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Beykoz TEM bağlantı yol ayrımları üzerinde 2 araç sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıklarını ve araçların seyir halindeyken çarpışmaları sonucu trafik kazası gerçekleştiğini belirleyen ekipler, şüphelileri plaka bilgilerinden tespit etti. U.B. ve A.C.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; "Emniyet şeridini kullanmak" maddesinden 1 adet, "Aynı anda iki şerit kullanmak" maddesinden 1 adet, "Trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesinden 2 adet, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 2 adet olmak üzere toplamda 9 bin 889 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.