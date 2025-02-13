Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir banka şubesinde güvenlik görevlisi, tuvalette silahı ile intihar etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yapı Kredi Bankası'nın Beylikdüzü E-5 şubesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre şubede bir süre önce çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi Ö.T. alt katta indikten sonra silah sesi geldi. Sesi duyan çalışanlar olay yerine gittiğinde Ö.T.'yi kanlar içerisinde buldu.

MÜŞTERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bankada bulunan müşteriler olay sonrası panik yaşadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ö.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şube içerisinde incelemelere başlarken, Ö.T.'nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"BAZI İNSANLAR BANKA MI SOYULDU DİYE KORKTU"

Olay sırasında işlem yapmak için bankada bulunan müşterilerden Erdinç Yıldız yaşananları anlatarak," Sırada bekliyordum. Silah sesi duyduk, birden panik oluştu. Temizlik personeli birisi, 'nasıl engel olamadım' dediğini duyduk. Bazı insanlar banka mı soyuldu diye korktu. Sonra öğrendik ki güvenlik görevlisi intihar etmiş" dedi.