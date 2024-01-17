 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde çöp evden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde çöp evden çıkanlar şaşırttı

Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmadığı söylenen anne ve kızın evinden 30 torbadan fazla çöp çıkarıldı. Polis ve belediye ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Evde yapılan temizlik çalışmaları sonrasında ev dezenfekte edildi.

Beylikdüzü\'nde çöp evden çıkanlar şaşırttı
17.01.2024 - 22:20,  Güncelleme: 22:26
Abone Ol

Beylikdüzü'nde anne ve kızının yaşadığı çöp evden çıkanlar şaşırttı

Belediye personeli 30 torbadan fazla çöp çıkardı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmadığı söylenen anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü. Polis ve belediye ekipleri büyük şaşkınlık yaşarken evde 30 torbadan fazla çöp çıkarıldı.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 6 ay önce taşındıkları evde gürültü yapan ve akli dengelerinin yerinde olmadığı öğrenilen anne ve kızın evinden kötü kokular gelmesi üzerine polis ve belediye ekiplerine haber verildi. Bu sabah ihbar üzerine olay yerine giden ekipler evin içini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler anne ve kızını ambulans ile hastaneye götürürken, evde Beylikdüzü Belediyesi temizlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bir kamyonet dolusu 30 torbadan fazla çöp ev içinden çıkarılıp ev dezenfekte edildi.

"Eve girilmiyor, ev çöp gibi"

Apartman sakinlerinden Halil Yılmaz yaşananları anlatarak, "Geldikten sonra insanları rahatsız etmeye başladı. Kapıları vurup bağırıp çağırıyor. Burada çocuklar yaşlılar var, gece uyutmuyorlar. Birkaç kez şikayetçi olduk. Eve girilmiyor ev çöp gibi. Bakımsız insanlar götürdüler temizlik yapılacak" dedi.

Duygu Acar isimli bir diğer apartman sakini ise, " Kendisi taşındığından beri uyutmuyor cam kapı kırıyorlar. 6 aydır buradalar. Markete gidip market arabalarını çalıyorlardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde çöp evden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:37:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde çöp evden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement