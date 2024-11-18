Beylikdüzü'nde Kum Yığını Kazası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kum Yığını Kazası

Beylikdüzü'nde inşaat firması yolu kumla kapattı, kaza yaşandı ama can kaybı olmadı.

18.11.2024 23:43
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Beylikdüzü'nde bir inşaat firmasının yola döktüğü kum kazaya neden oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir inşaat firması, iki şeritli yolun üzerine inşaat kumu döküp, uyarı levhası koymadan yolu kapatması kazaya neden oldu. Yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam 21.30 sularında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat firması cadde üzerindeki şantiyede kullanılacak kumu, iki şeritli yolun bir şeridine dökerek yolu kapattı. Bir şeridi kumla kapatan firmanın yolun çevresine uyarı levhası koymadığı öğrenildi. Cadde üzerinde 34 BSB 096 plakalı aracıyla seyreden Mehmet F. isimli sürücü, yolun bir şeridini kapatan kumu fark etmeyerek aracıyla kum yığınına saplandı. Sürücü Mehmet F.'nin hızlı gitmemesi olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kum Yığını Kazası - Son Dakika

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