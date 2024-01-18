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Beyoğlu'nda Apart Otelde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Apart Otelde Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı apart otelin üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölü veya yaralı olmazken, otelde hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu\'nda Apart Otelde Yangın Çıktı
18.01.2024 - 04:47,  Güncelleme: 04:48
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Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında otel müşterileri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Apart Otelde Yangın Çıktı - Son Dakika


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