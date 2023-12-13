 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza

Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u darp ederek ölümüne sebep olan ve parasını çalan 3 kişiye mahkeme tarafından ceza verildi. Bir sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki kişiye ise 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Beyoğlu\'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza
13.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

Beyoğlu'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp darp ederek ölümüne sebep olan ve bin 500 lira parasıyla telefonunu çalıp kaçan 3 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 'kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Beyoğlu'nda 4 Haziran 2022'de 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u evine girip ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak darp eden ve ölümüne sebep olduktan sonra bin 500 lira parasıyla telefonunu yağmalayarak kaçan 2'si çocuk 3 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile suça sürüklenen çocuk sıfatıyla K.K. ve E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.
Beraatlarını talep ettiler
Duruşmada son sözleri sorulan suça sürüklenen çocuklar K.K. ile E.K. beraatını ve tahliyelerini talep etti. Sanık Solmaz ise "Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
2 kişiye 30'ar yıl hapis cezası
Kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.K. ve K.K.'yı 'kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan 22'şer yıl, 'yağma' suçundan ise 8'er yıl olmak üzere toplamda 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.
1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis
Heyet, sanık Mehmet Solmaz'ı ise aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bozkurt, Beyoğlu, Mahkeme, Ceza, Ölüm, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza - Son Dakika


11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:31
Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 11:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement