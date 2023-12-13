Beyoğlu\'nda kadını öldüren 3 kişiye ceza

Beyoğlu'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp darp ederek ölümüne sebep olan ve bin 500 lira parasıyla telefonunu çalıp kaçan 3 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 'kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 4 Haziran 2022'de 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u evine girip ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak darp eden ve ölümüne sebep olduktan sonra bin 500 lira parasıyla telefonunu yağmalayarak kaçan 2'si çocuk 3 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile suça sürüklenen çocuk sıfatıyla K.K. ve E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Beraatlarını talep ettiler

Duruşmada son sözleri sorulan suça sürüklenen çocuklar K.K. ile E.K. beraatını ve tahliyelerini talep etti. Sanık Solmaz ise "Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

2 kişiye 30'ar yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.K. ve K.K.'yı 'kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan 22'şer yıl, 'yağma' suçundan ise 8'er yıl olmak üzere toplamda 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis

Heyet, sanık Mehmet Solmaz'ı ise aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. - İSTANBUL