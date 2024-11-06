Beyoğlu'nda mühendis 4. kattan düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda mühendis 4. kattan düştü

Beyoğlu'nda bir mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü; sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

06.11.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda genç mühendis 4 katlı binanın terasından böyle düştü

Ağır yaralanan genç mühendis hastaneye kaldırılırken, adamın düşme anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö.isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Ö.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Genç adamın düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Onur Ö.'nün 4 katlı binadan yere düştüğü anlar görülüyor.

"Nabzı atıyordu"

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda mühendis 4. kattan düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda mühendis 4. kattan düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.