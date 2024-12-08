Beyoğlu'nda Sahte Alkol Denetimi

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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol ölümlerin artması üzerine Beyoğlu'nda alkollü eğlence mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol ölümlerimin artması nedeniyle Beyoğlu'ndaki alkollü eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken, bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Mekanda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması yapıldı. Saat 22.00'de başlayıp 02.00'de sona eren denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.