Beyoğlu'nda otel odasında vahşi cinayet! Sevgilisini öldüren adam, otel çalışanı tarafından yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda otel odasında vahşi cinayet! Sevgilisini öldüren adam, otel çalışanı tarafından yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, otel odasında yabancı uyruklu sevgilisini darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olayın ardından kaçmaya çalışan şahıs, otel çalışanı tarafından yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

09.09.2024 19:06
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Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darbederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

SEVGİLİSİNİ OTEL ODASINDA DARBEDEREK AĞIR YARALADI

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre Mehmet E., hatırlayamaadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTEL ÇALIŞANI YAKALADI

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı

"KANLAR İÇERİSİNDE YERDE YATIYORDU"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Ben de tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112'yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı

O ANLAR KAMERADA

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Karaçam tarafından yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu\'nda otel odasında vahşi cinayet! Sevgilisini öldüren adam, otel çalışanı tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Karaçam, Beyoğlu, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda otel odasında vahşi cinayet! Sevgilisini öldüren adam, otel çalışanı tarafından yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • TC Umut Şentürk: İdam.nokta. 25 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Keşke ülkemdeki herkes senin gibi duyarlı olsa..vesselam 17 0 Yanıtla

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