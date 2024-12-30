Beyoğlu\'ndaki Otelde Yangın!

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Bugün saat 16.19'da İstanbul mahreçli servis edilen " Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın: Mahsur kalan bir kedi kurtarıldı" başlıklı haberde yer alan aşağıdaki kare, sehven bu habere eklendiği için iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL