Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, koyunlarını otlatırken domuz sürüsüyle karşılaşan çoban, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Adören Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban, dağda gezen domuz sürüsüne rastladı. Dağdan şehir merkezine inmeye çalışan domuzları gören kişi, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Domuz Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
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