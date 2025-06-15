Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bugün yapılan Hitit Rallisi yarışlarında bir araç takla attı.
Olay, Beypazarı Karaşar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KA 054 plakalı araç sürücüsünün yarış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Ralli Kazası - Son Dakika
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