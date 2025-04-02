Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık yolu 16. kilometrede, Beypazarı istikametine giden 26 VD 148 plakalı otomobil, yağış nedeniyle
kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda yağış nedeniyle kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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