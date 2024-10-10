Beyrut\'ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü

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İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 117'ye yükseldi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının hedefi olduğu iddia edilen Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa'nın hayatta olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 117'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının hedefi olduğu iddia edilen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa'nın hayatta olduğunu ifade etti. - BEYRUT