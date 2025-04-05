Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesi Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde Üstünler mevkiindeki kavşakta S.D. idaresindeki otomobil, D.E.Y. yönetimindeki otomobil ile Huğlu yol ayrımı kavşağında çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki 7 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyşehir'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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