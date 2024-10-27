Beyşehir\'de Yangın: Üç Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde 3 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ikametinde tek başına yaşayan F.S.'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese çevre ilçelerden de destekle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Talep üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arasözleri de müdahale için sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçraması sonucu çevresindeki 4 ev de kısmen yandı.

Ekipler ve mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmada iş makineleri ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yangın anını anlatan Mustafa Akiz, gece aniden elektriklerin kesildiğini belirterek, "Elektrik neden kesildiğini pencereden baktığımda dumanların yükseldiğini fark ettim. İlk anda büyük bir müdahale olsaydı bu kadar yangın olmazdı. Canlı yayın açtık, oradan sesimizi duyurduk. 9-10 tane evimiz yangından dolayı hasar gördü. Ekiplerin çalışması olmasa 30-40 ev yanacaktı" dedi.

Yangının yaşandığı mahalleye gelen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay evi yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangına ilişkin bilgi aldı. - KONYA