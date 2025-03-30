Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik polisleri bayramda vatandaşların bayramını kutlayıp şeker dağıttı.
Beytüşşebap ilçesinde emniyet müdürlüğü, vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla şoförlere hız, emniyet kemeri kullanımı ve telefon konularında bilgiler verdi. İlçe emniyet amirliği personelleri ilçe genelinde rutin yol kontroller yaparak vatandaşların bayramını kutladı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Beytüşşebap'ta Bayram Kutlaması - Son Dakika
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