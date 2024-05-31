Bıçakla yaraladığı dayısını böyle sürükledi - Son Dakika
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Bıçakla yaraladığı dayısını böyle sürükledi

Erzurum'da dayısı Murat T. ile tartışan ve daha sonra bıçaklayarak öldüren İ.A. isimli genç kız tutuklandı. İ.A.'nın hakkında yakalama kararı ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

31.05.2024 00:28
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Bıçakla yaraladığı dayısını böyle sürükledi

Dayısını öldüren genç kız tutuklandı

ERZURUM - Erzurum'da dayısı Murat T. ile tartışan ve daha sonra bıçaklayarak öldüren İ.A. isimli genç kız tutuklandı.

Erzincan'da annesiyle yaşayan İ.A. bir süre önce Erzurum'a geldi. İddialara göre; akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00'da anneannesinin evine döndü. Sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darbeden dayısı Murat T.'ye bıçakla saldırdı. Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın diğer dayısı ile birlikte yaraladığı dayısı Murat T'yi sürükleyerek taşıdıkları görüldü.

Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

Öte yandan İ.A.'nın hakkında yakalama kararı ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçakla yaraladığı dayısını böyle sürükledi - Son Dakika

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