Bıçaklanan İmam Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bıçaklanan İmam Toprağa Verildi

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Adana'da 16 yaşındaki genç tarafından öldürülen imam, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

25.11.2024 14:01
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Bıçaklanarak öldürülen imam toprağa verildi

Adana'da 16 yaşındaki genç tarafından camide bıçaklanarak öldürülen imam gözyaşları içinde toprağa verildi

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki genç tarafından camide bıçaklanarak öldürülen imam gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde dün meydana gelmişti. İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ, M.A.isimli genç tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığına getirildi. İmam'ın babası oğlunun cenazesini öperek gözyaşlarına boğuldu. Ardından imamın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından imam toprağa verildi.

"Taciz iddiası"

Bu arada imamı öldüren genç ise alınan ifadesinde 14 yaşındaki kız kardeşini imamın taciz ettiğini öne sürdü. Genç ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

Ayrıca 14 yaşındaki F.A.'nın yazın imam hakkında, kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu öne sürüldü.

İmamın evli ve 2 çocuğu olduğu geçen yıl 18 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği öğrenildi.

Bıçaklanan İmam Toprağa Verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklanan İmam Toprağa Verildi - Son Dakika

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