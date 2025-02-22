Bıçaklı Kavga Ters Bakışla Başladı - Son Dakika
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Bıçaklı Kavga Ters Bakışla Başladı

Antalya'da 'niye ters bakıyorsun' tartışması bıçaklamayla sonuçlandı, A.K. hastaneye kaldırıldı.

22.02.2025 16:12
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Bıçaklı kavganın görgü şahidi: "Niye ters bakıyorsun' sözüyle başladı"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde karşısından gelen kişiden çakmak istediğini ve 'Yok' cevabını alınca bıçakladığını ileri sürüldüğü olayda, görgü şahitleri konuştu. Ahmet Tutkaç adlı vatandaş, güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda kaldırımdaki tartışmanın 'Niye ters bakıyorsun' sözleri sonrası başladığını söyledi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda bulunan bir pasaj önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (17), karşılaştığı yabancı uyruklu A.K. ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası Ö. A., yanında bulunduğu bıçakla A. K'yi karnından yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Ö. K.'nin polise verdiği sözlü ifadede çakmak istediği ve A. K'nin vermediğini söylediği öğrenildi.

O anlar kamerada

Olay anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen A. K'nin yanından 3 kişinin geçtiği ve hemen akabinde sözlü tartışmanın yaşanması ile Ö. K'nin bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. Tartışmayı Ö. K'nin yanındaki bir gencin ise ayırmaya çalıştığı da görüldü.

"Niye ters bakıyorsun"

Öte yandan olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar o anları anlattı. Vatandaşlardan Musa Başkan, "Sese çaktık dışarı. Bir kişi kaldırımda yürürken, karşısından gelen 3 kişi arasında tartışma olmuş. Bizde anlayamadık. Yaralanan şahıs yere düşer gibi oldu. Arkadaşlarla birlikte ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112'yi aradık. Üzücü bir olay. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz" dedi.

Bir diğer vatandaş Ahmet Tutkaç da "Olay, 'niye ters ters bakıyorsun' diye iki taraf arasında tartışmadan dolayı çıktı. Daha sonra bıçaklama olayı oldu. Yaralanan kişi için sağlık ve polis ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı Kavga Ters Bakışla Başladı - Son Dakika

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