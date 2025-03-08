Big Ben\'de Filistin Bayrağı Açan Kişi İniş Yapmıyor

İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'ne tırmanarak, Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi.

İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'nde alarm verildi. Big Ben Saat Kulesi'ne çıplak ayakla tırmanarak Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi. Westminster Sarayı'ndaki kulenin birkaç metre yukarısındaki çıkıntıda saatlerdir bekleyen şahsın polislere "Güvendeyim" dediği aktarıldı.

Met Polisi, memurların kuleye yerel saatle 07.24'te çağrıldığını belirtirken, olayın ardından Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Londra'nın merkezindeki Bridge Caddesi'ne en az 9 acil servis aracı sevk edildi.

Olay yerindeki görüntülerde 3 acil müdahale görevlisinin itfaiye merdiveni platformuna çıktıkları ve çıkıntıdaki adamla konuşmak için megafon kullandıkları görüldü. - LONDRA