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Biga'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. O anlar bir vatandaş tarağından cep telefonu ile kaydedildi.