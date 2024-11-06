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Biga'da orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesi Çiçeklidede mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdaheleye başladı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Çiçeklidede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangında havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli kontrol altına almak için müdahaleye başladı.