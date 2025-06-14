Biga\'da Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar tarım arazisi, 0.6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar tarım arazisi, 0.6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE