Biga\'da Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 13 arazöz, 2 itfaiye, 1 dozer ve 96 personel ile müdahale ediyor.

Yangınla ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Şu an itibarıyla ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE