 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in trafik kazasında ilginç detay - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in trafik kazasında ilginç detay

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in hafif yaralandığı trafik kazasında, 3 yıl önce aynı caddede başka bir kaza yaşandığı ortaya çıktı. Her iki kazada da makam araçlarında büyük hasar meydana geldi.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer\'in trafik kazasında ilginç detay
25.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:50
Abone Ol

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in hafif yaralandığı trafik kazasıyla ilginç bir detay ortaya çıktı.

Dün akşam Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde Belediye Başkanı Hayri Suer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.'nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpışmış ve başkan ile diğer araçta bulunan şoför M.Y. hafif yaralanmıştı. Yaralılar Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne daha sonra kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiler.

"3 yıl sonra aynı caddede ikinci kaza"

2020 yılında yaşanan kazada, Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in 06 MG728 plakalı makam aracı ile aynı istikamette olan 11 RB 549 plakalı İ.O.K.'nın kullandığı araç birbirine girdi. Makam aracında Hayri Suer'in olmadığı, arabada belediyeye bağlı şirket müdürü D.Ş. ve belediye zabıta ekiplerinden M.A.'nın yer aldığı öğrenildi. Kazada 11 RB 549 aracında bulunan şoför İ.O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C.Ü., E.Y., ve M.Ç. ile makam arabasında bulunan D.Ş. ile M.A. hafif yaralanmış. Hastanede yapılan tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.

3 yıl içerisinde yaşanan her iki kazada makam araçlarında büyük hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hayri Suer, Gölpazarı, Bilecik, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in trafik kazasında ilginç detay - Son Dakika


13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Son Dakika
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in trafik kazasında ilginç detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement