Bilecik'te AVM'de Yangın: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Bilecik'te AVM'de Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Bilecik\'te AVM\'de Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar oluşurken, duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi.

26.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:09
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Bilecik'te bir AVM'de çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinde dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye arayarak haber verdi. Olay yerine Bozüyük Belediyesine ait 3 araç ve 8 personel gönderildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan alanda biriken yoğun duman İtfaiye Müdürlüğüne ait tahliye fanları ile, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te AVM'de Yangın: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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