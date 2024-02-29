Bilecik'te bekçiler tarafından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te bekçiler tarafından aranan şahıs yakalandı

Bilecik\'te bekçiler tarafından aranan şahıs yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler tarafından 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi.

29.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:04
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Bilecik'te bekçiler tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri tarafından 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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