Bilecik\'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı İlyasça köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ramazan G. isimli şahsa ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hala geldi. Yangında herhangi bir yaralama olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK