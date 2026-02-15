Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

15.02.2026 13:46  Güncelleme: 13:56
Bilecik'in İlyasça köyünde çıkan yangın, tek katlı bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ancak evde ciddi hasar oluştu.

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı İlyasça köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ramazan G. isimli şahsa ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hala geldi. Yangında herhangi bir yaralama olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

