Bilecik'te Cinnet Getiren İhtiyar Ateş Açtı - Son Dakika
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Bilecik'te Cinnet Getiren İhtiyar Ateş Açtı

Bilecik\'te Cinnet Getiren İhtiyar Ateş Açtı

Bilecik'te 69 yaşındaki İ.Ö. evde rastgele ateş açtı, komşular çocukların tehlikeden kurtulduğunu belirtti.

28.03.2025 11:14
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Bilecik'te yalnız yaşayan bir kişi evde cinnet getirerek rastgele ateş etti.

Olay; dün akşam Osmangazi Mahallesi Yayla 1. Sokak Sosyal Konutlar DY-5 Blok giriş katta meydana geldi. Apartman sakinleri evden 5-6 defa silah sesi duyunca durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri 69 yaşındaki İ.Ö.'nin elindeki pompalı tüfeği alarak, şahsı gözaltına altı. Şahsın evde rastgele 5-6 el ateş ettiği öğrenirken şahıs karakola götürüldü.

Komşuları şahsın giriş katta oturduğu binanın önünde iftar sonrası çocukların oynadığını ve çocuklara şans eseri kurşun denk gelmediğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Cinnet Getiren İhtiyar Ateş Açtı - Son Dakika

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