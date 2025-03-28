Bilecik\'te Cinnet Getiren İhtiyar Ateş Açtı

Bilecik'te yalnız yaşayan bir kişi evde cinnet getirerek rastgele ateş etti.

Olay; dün akşam Osmangazi Mahallesi Yayla 1. Sokak Sosyal Konutlar DY-5 Blok giriş katta meydana geldi. Apartman sakinleri evden 5-6 defa silah sesi duyunca durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri 69 yaşındaki İ.Ö.'nin elindeki pompalı tüfeği alarak, şahsı gözaltına altı. Şahsın evde rastgele 5-6 el ateş ettiği öğrenirken şahıs karakola götürüldü.

Komşuları şahsın giriş katta oturduğu binanın önünde iftar sonrası çocukların oynadığını ve çocuklara şans eseri kurşun denk gelmediğini söyledi. - BİLECİK