Bilecik'te Dolandırıcılıkla 2,2 Milyon TL Elde Eden 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Dolandırıcılıkla 2,2 Milyon TL Elde Eden 4 Kişi Yakalandı

Bilecik\'te Dolandırıcılıkla 2,2 Milyon TL Elde Eden 4 Kişi Yakalandı

Bilecik'te yapılan operasyonda, nitelikli dolandırıcılıkla 2,2 milyon TL'yi bulan 4 kişi tutuklandı.

13.02.2025 21:19
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Bilecik'te polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 45 olayda toplam 2 milyon 252 bin TL haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı/ Dolandırıcılık Şube Müdürlüğün ekiplerince yapılan çalışmalarda, farklı illerde nitelikli dolandırıcılık yapan şahısların 45 olayda toplam 2 milyon 252 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak ve Mersin'de düzenlenen Hilal Operasyonu'nda 4 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 6 telefon, 6 sim kart, 2 tablet, 2 banka kartı ve 175 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkardıkları mahkemece tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Dolandırıcılıkla 2,2 Milyon TL Elde Eden 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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