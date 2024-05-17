Bilecik'te Dron Denetimlerinden Kaçamayan 10 Araç Sürücüsüne 15 Bin 60 TL Trafik İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bilecik'te Dron Denetimlerinden Kaçamayan 10 Araç Sürücüsüne 15 Bin 60 TL Trafik İdari Para Cezası

Bilecik\'te Dron Denetimlerinden Kaçamayan 10 Araç Sürücüsüne 15 Bin 60 TL Trafik İdari Para Cezası

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron denetiminde, 10 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli yolculuk yapmaya çağırdı.

17.05.2024 10:47
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Bilecik'te dron denetimlerinden kaçamayan 10 araç sürücüsüne 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekiplerince düzenlenen dron denetiminde 10 araç ve sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli yolculuk yapmaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Dron Denetimlerinden Kaçamayan 10 Araç Sürücüsüne 15 Bin 60 TL Trafik İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Dron Denetimlerinden Kaçamayan 10 Araç Sürücüsüne 15 Bin 60 TL Trafik İdari Para Cezası - Son Dakika
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